Etter et fall torsdag, steg bitcoin-kursen gjennom helgen og oppgangen fortsetter denne uken. Tirsdag formiddag står kursen i 43.323,69 dollar, tilsvarende nesten 13 prosent oppgang de 24 siste timene.

Oppgangen har skutt fart etter at Vestens koordinerte sanksjoner mot Russland etter Ukraina-invasjonen mer eller mindre har stengt russerne ute fra det finansielle systemet.

«Bitcoin, som ble handlet i takt med risikoaktiva mindre enn for et par dager siden, er nå blitt det store aktivumet russere og ukrainere stoler på for å få midlene sine ut av det tradisjonelle systemet som er blitt veldig fiendtlig mot dem», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i sin oppdatering tirsdag.

– Hjelper oligarkene

«Det rapporteres at bitcoin-kjøp med rubler og (ukrainske) hryvnia gikk i taket da Russland innførte sanksjoner mot sine innbyggerne», fortsetter hun.

Analytikeren mener evnen til å overføre verdier i bitcoin også hjelper russiske oligarker til å komme seg rundt de vestlige sanksjonene.

«Den kan også hjelpe russiske selskaper og selv den russiske sentralbanken med å flytte midler siden de ikke lenger har tilgang til amerikanske dollar, og de fleste russiske banker ikke lenger er en del av SWIFT-systemet», fortsetter Ozkardeskaya.

Trygg havn nummer én?

Ifølge analytikeren bør Vesten komme med en policy-respons på russernes bitcoin-adopsjon.

«Hvis ikke kan den positive trenden utvikle seg ytterligere til å gjøre bitcoin til trygg havn nummer én i et krigsscenario. Men hvor mye Vesten vil tolerere bitcoin-innblanding i sine politiske beslutninger er et stort spørsmål som øker den regulatoriske risikoen i kryptovaluta», skriver hun.

«For russerne, derimot, er kryptorisikoen definitivt verdt å ta», legger hun til.