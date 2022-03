Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 1,49 prosent like etter kl. 08.00 onsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,8 prosent, eller innenfor intervallet [0,4, 1,2] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,70 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,78 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,22 prosent, Hang Seng i Hongkong faller 1,9 prosent, mens Kospi i Sør-Korea dermed styrkes 0,59 prosent.

I India er Sensex ned 1,54 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia stiger 0,28 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,57 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er onsdag morgen opp 2,40 prosent på 109,92 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,81 prosent til 108,25 dollar fatet.

På det meste har Nordsjøoljen i dag vært omsatt for 111,04 dollar fatet, og vi må tilbake til 2013 for å finne høyere oljepris.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 104,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Etter en turbulent dag på New York-børsen, stengte samtlige indekser med fall.

Nasdaq falt 1,6 prosent til 13.532,46, Dow Jones endte ned 1,8 prosent til 33.293,96, mens S&P 500 ble svekket 1,6 prosent til 4.306,19.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten falt til 1,729 prosent mens VIX-indeksen steg 12,64 prosent til 33,96.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs begynte dagen i rødt tirsdag morgen, men snudde så opp ved lunsjtider etter at oljeprisen fortsatte å stige. Oppgangen kommer også etter at Russland blant annet meldte at invasjonen av Ukraina vil fortsette til «alle mål er nådd».

Børslokomotivet Equinor steg 7,6 prosent i løpet av dagen som følge av de sterke oljeprisene, og stengte på 299,55 kroner pr. aksje. Det ble i løpet av dagen omsatt aksjer for 2,2 milliarder kroner.

Våpenprodusent Kongsberg Gruppen har steget jevnt på børsen etter at Russland invaderte Ukraina. Tirsdag endte aksjen opp 5,7 prosent til 327,80 kroner.