Medier i Kina er i større eller mindre grad kontrollert av Kinas kommunistparti. Kun Turkmenistan, Nord-Korea og Eritrea blir vurdert å ha lavere pressefrihet i verden, ifølge RSF.

Alle aviser, TV og internett er underlagt tung sensur før innholdet blir publisert. Slik er det også med dekningen av Ukraina-invasjonen.

Fremfor å fokusere på den russiske invasjonen som nettopp det – en invasjon – ligger fokuset på forhandlingene. Kina signaliserer også at de er åpne for å spille en rolle i å finne en våpenhvile, ifølge Financial Times.

Russlands sentralbank innfører kapitalkontroll som hindrer blant annet Oljefondet fra å selge sine russiske aksjer.

Beijings ledere sier de er «ekstremt bekymret for skade på sivile», ifølge en kommentar fra offisielt hold etter at Kinas utenriksminister Wang Yi pratet med Ukrainas utenriksminister Dmytro Kulaba.

Kinesiske myndigheter distanserer seg også lenger unna Vladimir Putin enn først insinuert da Xi Jinping og Putin møttes tidlig i februar.



Aktiv dekning

Da den ukrainske delegasjonen kom frem til den hviterussiske grensen mandag var kinesiske medier raskt på ball med oppdateringer og også direktesending fra samtalene.

Kinesisk statsmedia bruker uttrykket «spesielle militære operasjoner» fremfor ordet invasjon – noe også Russland omtaler det som.

Statlig eide CCTC har nevnt konflikten, men stort sett mot slutten av den halvtimes lange sendingen. Diskusjonene har handlet om forhandlinger kontra Russlands angrep.

Xinhua, også statlig eid, har publisert rapporter om ukrainske flyktninger og vist direktesendinger med hvordan innbyggerne har det under det som omtales som en «konflikt».

Den kinesiske ambassadøren i Kyiv har uttalt seg om sirener, eksplosjoner og pistolskudd. Finansmedier har fokusert på krigens påvirkning på råvarepriser og aksjemarkedene.

Mars er også høytid for avgjørelser på myndighetsplan – ledere skal godkjenne BNP-mål, nasjonalbudsjett skal settes og andre politiske avgjørelser må tas – og mediebildet preges også av dette. Forhandlingene starter lørdag og er ventet å pågå minst en uke frem i tid.

Kina og USA

Russlands invasjon sammenfalt tilfeldigvis også med 50-årsdagen siden Richard Nixon besøkte Kina og mykte opp forholdet mellom landene.

Utenriksminister Wang har understreket hvor viktig et godt forhold med USA er og ønsker å få samarbeidet tilbake på rett kjøl, ifølge kinesisk statlig eid media.

Mediene har imidlertid også lagt skyld på USAs fremtoning i opptakten til krigen, kommentert hvordan landet takler pandemien og at det ikke klarer å få kontroll i Midtøsten.

Tirsdag var det pressekonferanse for handelsministeren, men han tok ikke ett eneste spørsmål om handel med Russland, Ukraina eller USA.