Russiske oligarker er under press og frykter sanksjoner etter president Vladimir Putins invasjon av Ukraina. Nå hevder det britiske parlamentsmedlemmet Chris Bryant at mangemilliardær og Chelsea-eier Roman Abramovich er i ferd med å selge sine London-eiendommer.

– Han er livredd for å bli sanksjonert, noe som er grunnen til at han allerede i morgen vil selge sitt hjem, samt en leilighet til, sa Labour-politikeren ifølge The Times i en tale til Parlamentet tirsdag.

Milliardvilla i Kensington

Abramovich, som ifølge Bloombergs milliardær-indeks skal være god for 13,5 milliarder dollar, eier flere eiendommer i London. Eiendommen Bryant sikter til er trolig herskapshuset med fem soverom i Kensington Palace Gardens, ifølge avisen verdsatt til over 150 millioner pund (eller rundt 200 millioner dollar).

Leiligheten kan være en penthouse over tre nivåer på Chelsea Waterfront, kjøpt av Abramovich for 22 millioner pund i 2018.

Chelsea styres av en stiftelse

Storbritannia har sanksjonert over 100 russiske enkeltpersoner og enheter, men Abramovich – som tidligere denne uken var med i den russiske delegasjonen som forhandlet med ukrainerne nær grensen til Hviterussland, har så langt sluppet unna.

Søndag overlot han styringen av Chelsea til en veldedig stiftelse, noe som skal ha vekket liv i mulige interessenter ved et potensielt salg. Labour-politikeren Bryant mener Abramovich ikke bør få lov til å eie en engelsk fotballklubb.