Nordea utsatt for dataangrep

Nordea bekrefter onsdag overfor Dagens Næringsliv at banken har blitt utsatt for et målrettet tjenestenektangrep.

– Årsaken til problemene var et DDoS-angrep, et såkalt tjenestenektangrep som består i at man bombarderer serverne med så mange henvendelser at de får problemer med å fungere, sier kommunikasjonsdirektør Christian Steffensen i Nordea Norge til avisen onsdag.

Angrepet er blitt håndtert

Problemene ble synlige for kundene allerede søndag kveld.

– Det resulterte i ustabilitet i tjenestene og at det har tatt lengre tid å logge inn og i perioder, eller ikke mulig å logge inn, sier han.

Bankens tjenester skal nå fungere som normalt igjen, ifølge Nordea.

– Angrepet er blitt håndtert og vi har klart å sikre at innlogging er mulig igjen nå, sier Steffensen.

Han vil ikke spekulere i om det kan ha en sammenheng med Ukraina-krigen og vil heller ikke kommentere dialogen med relevante myndigheter, men påpeker at det er naturlig at banken rapporterer til tilsynsmyndighetene.

– Vi jobber med å finne ut mer om angrepet. Vi tar situasjonen på alvor og jobber med å finne årsaken, sier Steffensen.