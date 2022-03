Den kraftige rubelsvekkelsen og de vidtrekkende sanksjonene innført i kjølvannet av president Vladimir Putins invasjon av Ukraina har revolusjonert den økonomiske hverdagen for russerne som bor utenfor Russlands grenser.

Det er ikke få, og de færreste av dem er oligarker. Ifølge en FN-rapport fra 2020 lever hele 11 millioner russere i såkalt diaspora, et antall som overstiger både Syria og Kina, og er på linje med Mexico.

Mistet månedslønn

– Jeg har noen dumme håp om at valutakursen vil endre seg og at situasjonen vil bli bedre, sier Marina Gretskaya til Bloomberg.

32-åringen flyttet til London i fjor for å ta en jobb innen kommunikasjon. Hun hadde i forrige uke rundt 7.400 dollar på sparekontoen sin i den russiske nettbanken Tinkoff, men mandagens svekkelse av rubelen på over 30 prosent mot dollar visket bort over 2.000 dollar av saldoen.

– Det er en månedslønn, sier Gretskaya.

– Putin bryr seg ikke

Rubelsvekkelsen og lange køer utenfor minibankene har tvunget den russiske sentralbanken til streng kapitalkontroll og en drøy dobling av renten, og eksperter tror den skal høyere enn de 20 prosentene den ligger på nå.

– Det kommer til å bli ganske katastrofalt. Jeg vet ikke hvordan russerne i utlandet kommer til å klare seg økonomisk, sier professor Mark Galeotti i UCL School of Slavonic and East European Studies til Bloomberg.

Han ser ifølge nyhetsbyrået ikke for seg at den finansielle kollapsen for russiske «expats» vil få Putin til å endre kurs.

– Han bryr seg ikke om at oligarkene blir skvist. Så hva med dem som har mye lavere inntekter? Disse er på ingen måte personer som kan ha noen effekt på Putin, og det er usannsynlig at han bryr seg, fortsetter professoren.

Vurderer krypto

Utestengelsen av russiske banker fra det internasjonale betalingssystemet SWIFT har fått noen «expats» til å vurdere kryptovaluta.

– Men du kan ikke betale alt med krypto, og uansett trenger du å ta ut penger på debetkortet, sier Evelina Lavrova, som ifølge Bloomberg driver et markedsføringsbyrå for internett-baserte oppstartsbedrifter i New York.

Lavrova utøver alle sine banktjenester hos amerikanske institusjoner, og hennes største frykt er om banker vil forby russere å eie konti registrert med deres utenlandske pass.