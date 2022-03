Februar-statistikk viser at Nordnets kunder nettosolgte fond for 406 millioner kroner i løpet av måneden.

Aksjefond ble nettosolgt for 298 millioner kroner, det høyeste nettosalget siden coronakrakket på børsene i mars 2020. Rentefond ble nettosolgt for 112 millioner, mens kombinasjonsfond ble nettokjøpt for 4 millioner kroner.

– Det er uvanlig at Nordnets fondskunder agerer motsatt av aksjekundene, men det var tilfellet i februar. Én forklaring kan være at aksjekundene er mer kortsiktige og opportunistiske enn fondssparerne. En annen forklaring kan være at aksjekundene i større grad kjøper norske aksjer, som har gjort det bedre enn internasjonale aksjer, sier spareøkonom Bjørn Erik Sættem i en pressemelding.

«Skittent» fond fortsatt pop

Prisbelønte Storebrand Verdi, Nordea Norge Verdi og Landkreditt Utbytte var alle blant de fem mest kjøpte fondene i februar.

– Verdiorienterte fond, både Norge-fond og internasjonale fond, har fått et comeback det siste året, godt hjulpet av stigende renter. Siden finanskrisen i 2008/09 har vekstaksjer gjort det bedre enn verdiaksjer, men i fjor snudde trenden, fortsetter Sættem.

Innimellom alle verdifondene dukker BGF World Energy opp som det nest mest kjøpte fondet, et bransjefond som investerer i «skitne» oljeselskaper. Fondet har steget pene 47 prosent siste år, men 5-10 år er avkastningen kun 3-4 prosent annualisert.

Globalt indeksfond mest solgt

Det er uvanlig at globale indeksfond ligger på salgstoppen, men i februar var dette tilfellet med valutasikrede KLP Aksjeglobal Indeks IV.

– Valutasikrede fond gir som regel svakere avkastning enn tilsvarende ikke-valutasikrede fond i perioder med børsuro, siden norske kroner har for vane å svekke seg når usikkerheten øker – og motsatt, sier spareøkonomen.

Fond som investerer i teknologi, fornybart og høyrenteobligasjoner preger også salgslisten for februar, som i månedene før.

– Den siste måneden har samtlige norske og nordiske high yield-fond levert negativ avkastning på 0,5-2 prosent, noe som i stor grad kan tilskrives økte kredittspreader som følge av økt markedsuro. Da er det ikke uventet at enkelte kortsiktige kunder velger å selge high yield-fond, avslutter Sættem.