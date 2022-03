02.03.2022 Oljeprisen har passert 110 dollar per fat, Equinor er verdt over 1.000 milliarder og Oslo Børs setter ny rekord. Slik ser det ut for Norge når Europa er rammet av krig. Vi oppsummerer dagens viktigste markedsnyheter og får besøk i studio av investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet og redaksjonssjef Anders Pedersen-Bjergaard.