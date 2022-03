Fridman gir opp kontrollen i Letter One

Oligarken Mikhail Fridman er sett seg nødt til å gi slipp på kontrollen i det enorme, London-baserte finanskonsernet Letter One, melder Financial Times. Fridman mister kontrollen i kjølvannet av sanksjonene en rekke høytstående russere har møtt etter invasjonen av Ukraina.

Mikhail Fridman og hans oligark-kollega Petr Aven har godtatt at de er nødt til å avvikle sin kontroll over selskapet. Kontrollen tas over av Mervyn Davies, tidligere handelsminister i Storbrittania. Oligarkene vil på ubestemt tid ikke ha anledning til å motta utbytte, og de har heller ikke mulighet til å selge aksjene sine i selskapet.

Et av de største aksjonærpostene til Letter One er i Wintershall DEA, som er en av de største produsentene av olje og gass på norsk sokkel. Selskapet har også vært med på utbyggingen av Nord Stream 2, en naturgassledning under utbygging. mellom Russland og Tyskland.

Nord Stream 2 avkrefter konkurs-rykter



Mikhail Fridman er også majoritetseier i den russiske supermarkedkjeden X5 Retail Group.