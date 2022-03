Chelsea-eier Roman Abramovitsj har lagt ut Chelsea for salg, annonserer Chelsea på sine nettsider onsdag kveld. Salget kommer etter en rekke spekulasjoner den seneste tiden, og britiske medier har i flere dager meldt at et salg er nært forestående.

Abramovitsj har utstedt en rekke lån til Chelsea, og til sammen skal klubben skylde oligarken omtrent 1,5 milliarder pund. Abramovitsj bekreftet i uttalelsen at han ikke vil kreve lånene tilbakebetalt. Videre har Roman Abramovitsj bedt Chelsea starte en stiftelse som inntektene fra salget av klubben skal gå til.

–Den veldedige stiftelsen skal jobbe for alle ofrene av krigen i Ukraina, heter det i uttalelsen fra Roman Abramovitsj.