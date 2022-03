Crayon-storeier OEP ITS bekrefter aksjesalg

Crayon bekrefter at OEP ITS solgte 3 320 546 aksjer, hvilket tilsvarer 3,8 prosent av selskapets utestående aksjer. Markedsverdien på aksjene er gitt onsdagens kurs på 185,7 kroner verdt omtrent 616 millioner kroner. Etter aksjesalget besitter OEP ITS 8,4 prosent av aksjene i selskapet.

Aksjene ble solgt gjennom meglerhusene ABG Sundal Collier og SpareBank1 Markets.