Russiske oligarker har møtt store sanksjoner fra et samlet vestlig motsvar på Vladimir Putins invasjon av Ukraina.

Mangemilliardær og Chelsea-eier Roman Abramovich er i ferd med å selge hjertebarnet og fotballklubben Chelsea i tillegg til sine London-eiendommer.

– Han er livredd for å bli sanksjonert, noe som er grunnen til at han allerede i morgen vil selge sitt hjem, samt en leilighet til, sa en Labour-politiker til The Times.

02.03.2022 Vi får besøk av investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet, som forteller om den svært hektisk innspurten av februar der kundene handlet aksjer i voldsomme volumer mens urolighetene brøt ut i Ukraina. Han forteller også om aksjene han nå har i porteføljen sin.

Og det er ikke bare Abramovich som er redd for å miste eiendelene sine. Russiske oligarker får nå panikk etter advarsel fra Det hvite hus og flytter superyachtene sine fra havner verden over.