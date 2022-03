Dette skjer i dag – torsdag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Equinor har fosset frem på børs det seneste året, og passerte onsdag en markedsverdi på 1.000 milliarder kroner.

Samtlige norske aksjefond er kraftig undervektet i oljekjempen, og har dermed gått glipp av kjempeavkastning.

Siden oktober 2020 har Equinor-aksjen steget 160 prosent. I samme periode er hovedindeksen ved Oslo Børs opp 55 prosent.

Olav Chen, forvalter i Storebrand, mener Kina har alt å tape på Russlands krig mot Ukraina.

Han venter at Kina vil prøve å megle i konflikten.

Videre tror han sanksjonene som er innført til nå, ikke vil bety mye for Russland. Chen viser til at Russland er selvforsynt med energi og mat, og at det de importerer, primært er klær, medisiner og maskinvare. De vil hverken fryse eller sulte, sier han.

Frederik Lunde, analysesjef i Carnegie, mener mer fossilt er løsningen på energikrisen.

Han sier det ikke monner med fornybar energi, og at det eneste som virkelig hjelper er å investere mer i olje og gass.

Det vil gagne alt innen oljeservice, ifølge Lunde. Og onsdag steg oljeserviceaksjene på bred front på Oslo Børs. Flere av dem var opp over 20 prosent i løpet av dagen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om boligprisene. Mange har uttrykt bekymring for at de har steget for mye så langt i år.

Gode priser og gode marginer får flere boligprodusenter på banen. Og det er det vi faktisk må ha: Flere boliger.

Tallene tyder på at prisveksten de første to månedene i stor grad skyldes for få boliger til salgs, skriver Hegnar.

Finanskalender:

Resultat pr. 4. kv.:

Elop: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Norsk Titanium: Kl. 08.00 webcast

Seaway 7: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 14.30

Subsea 7: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 13.00

Årsrapport:

Aasen Sparebank, Pareto Bank, Skue Sparebank, SpareBank 1 SMN, Sparebanken Møre, Sparebanken Øst

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligpriser februar, kl. 11.00

Japan: PMI industri februar, kl. 01.30