Indeksleverandøren MSCI omklassifiserer Russlands status fra vekstmarked til et frittstående marked (standalone). Beslutningen gjelder alle MSCI-indekser, ifølge en pressemelding sendt ut sent onsdag kveld.

Beslutningen kommer etter at MSCI mandag begynte å rådføre seg med internasjonale institusjonelle investorer om det russiske aksjemarkedets tilgjengelighet og investerbarhet.

«Under konsultasjonen fikk MSCI tilbakemelding fra et stort antall globale markedsaktører, deriblant aksjeeiere, forvaltere, meglere og handelsplasser. Et overveldende flertall bekreftet at det russiske aksjemarkedet for tiden ikke er investerbart og at russiske verdipapirer bør tas bort fra MSCIs vekstmarkedsindeks», skriver indeksleverandøren.

32 milliarder dollar ut?

Det russiske aksjemarkedet holder torsdag stengt for fjerde dag på rad, selv om «et begrenset utvalg operasjoner» ifølge sentralbanken vil være tilgjengelige. Avbruddet i russisk aksjehandel er det lengste siden landets finanskrise i 1998.

Sentralbanken vil komme med en ny oppdatering på fremtidig handel tidlig fredag.

Ifølge et estimat gjengitt av Bloomberg kan reklassifiseringen utløse et uttak av opptil 32 milliarder dollar i aktive og passive fond, straks disse er i stand til å handle i aksjene igjen. Utfordringen vil være uklarhet rundt hvem motparten er, gitt sanksjonene mot Russland.

Reklassifiseringen skjer ved stengetid for finansielle markeder 9. mars.

Russland utgjorde 1,6 prosent av MSCIs vekstmarkedsindeks pr. 28. februar.