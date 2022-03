Ukraina-krigen går torsdag inn i sin andre uke, med harde rakettangrep mot hovedstaden Kyiv. Samtidig trapper russerne opp innsatsen for å få kontroll over byene langs Svartehavet. Krigen har ifølge FN drevet over én million ukrainere på flukt.

Nye forhandlinger om våpenhvile ventes å finne sted i Hviterussland torsdag, og disse kan gi resultater. Det hevder iallfall en russisk forhandler, fremholdes det ifølge internasjonale medier fra russisk hold overfor arabiske Sky News.

– Dollaren er en «last resort»

Signalene bidrar neppe til å roe nervene blant investorer, som fortsetter å søke trygghet i den amerikanske dollaren.

«Etterspørselen etter dollar holder seg sterk. Dollar er et godt «trygg havn»-veddemål, men er mer en «last resort» for dem som vil kvitte seg med sine posisjoner og sitte på kontanter mens de venter på at kaoset skal passere», skriver senioranalytiker Ipex Ozkardeskaya i Swissquote i en oppdatering torsdag.

«Det er også en opsjon å holde seg investert og hedge mot gull», fortsetter hun.

Gullprisen står torsdag formiddag i 1.933 dollar pr. unse, og har dermed steget 7 prosent i løpet av den siste måneden.

– Vesten vil ikke la seg mobbe

Ozkardeskaya fremstilte tidligere denne uken bitcoin som en mulig «trygg havn», spesielt for russere som ikke lenger har tilgang til dollar – i tillegg til at russiske banker ikke lenger er en del av SWIFT-systemet.

«Men bitcoin er en risikabel «trygg havn». Selv om russiske penger strømmer dit for å unngå vestlige sanksjoner, blir det klarere at Vesten ikke vil la seg mobbe av bitcoin og lette på sine sanksjoner, og hjelpe til med å finansiere krigen for russerne som ellers ser valuta og verdier rase i et utrolig tempo. Russiske aksjer som handles i London falt opptil 98 prosent på bare to uker», skriver analytikeren videre.

– Vil akselerere reguleringen

Det amerikanske justisdepartementet varslet onsdag nedsettelsen av en arbeidsgruppe med brede mandater til å håndheve sanksjoner, inklusive tiltak mot bruken av kryptovaluta for å komme rundt dem.

«Selv om likviditeten i kryptomarkeder og bruksområder fortsatt er begrensede sammenlignet med hva er tatt bort av de tradisjonelle finansielle sanksjonene, vil Ukraina-krigen og russiske penger som strømmer inn i digital valuta helt sikkert akselerere reguleringen av kryptoindustrien. Det er den største risikoen for utviklingen i kryptovaluta akkurat nå – og en enda høyere risiko enn at Federal Reserve strammer inn», fortsetter Ozkardeskaya.

Bitcoin-kursen står torsdag formiddag i 43.184,04 dollar, tilsvarende et fall 2 prosent det siste døgnet. Siden Ukraina-krigen startet snakker vi likevel om en kursoppgang på over 22 prosent.