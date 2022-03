Russiske aksjer og obligasjoner er nå «i nærheten av fullstendig uinvesterbare», sier adm. direktør Peter Harrison i det britiske finanshuset Schroders til Reuters torsdag.

Vestens sanksjoner begynner å bite for russerne og de dårlige nyhetene renner inn. Tidligere i dag ble det blant annet klart at verdens største land forsvinner ut av MSCIs vekstmarkedsindeksen, og at investorer og forvaltere står klare til å ta store summer ut.

Oljefondet skal også trekke seg ut av Russland, men NBIM-sjefen Nicolai Tangen er usikker på om de får igjen noe for investeringene.

– Spørsmålet er om vi får noen penger, sier han.

Invasjonen vil «fundamentalt endre Europas natur i svært lang tid fremover», sier Harrison og legger til at Schroders samlede beholdning investert i Russland, Ukraina og Hviterussland utgjør mindre enn 0,1 prosent av selskapets totale forvaltningskapital.

Schroders har, i likhet med mange andre europeiske og internasjonale finanshus, ventende salgsordre på russiske aksjer og verdipapirer, men at transaksjonene ikke går igjennom fordi Moskva-børsen fortsatt er stengt.

Harrison mener at situasjonen for utenlandske investorer mest sannsynlig vil forverres i de kommende dagene.

«Min forventning er at sanksjonene blir sterkere og at den kumulative virkningen av å redusere reservene vil merkes som stadig mer akutt. Det som virker vanskelig nå vil være umulig om en ukes tid», sier han til Reuters, og refererer til Russlands valutareserver.