Frankrike beslaglegger oligark-yacht

Franske tollmyndigheter la natt til torsdag beslag på yachten «Amore Vero» (tidligere St. Princess Olga), det kommer frem av en tweet fra den franske finans- og industriministeren Bruno Le Maire:

«Takk til det franske tollvesenet som håndhever EUs sanksjoner mot de som er nær den russiske regjeringen», skriver Le Maire på Twitter, og legger ved en pressemelding.

Yachten skal i følge en pressemelding fra det franske finans- og industridepartementet tilhøre oligark og Rosneft-topp Igor Setsjin.

På vei ut

Fartøyet ble ifølge meldingen tatt i arrest ved superyacht-verftet La Ciotat i Sør-Frankrike. Den 280 fot lange yachten ankom verftet 3. januar, og skulle ifølge pressemeldingen fra Le Maires departement vært levert tilbake til eieren 1. april.

Da yachten ble beslaglagt var den imidlertid i ferd med å forberede avgang fra verftet uten at de planlagte reparasjonene var gjennomført.

Russiske oligarker har møtt store sanksjoner fra et samlet vestlig motsvar på Vladimir Putins invasjon av Ukraina – i frykt for å bli fratatt sine eiendeler har flere oligarker begynt å flytte på yachtene og privatflyene sine. Maldivene skal være blinket ut som en trygg havn for flere av oligarkenes farkoster.



Det som ikke kan flyttes på er det mange som nå kaster seg rundt og selger. Mangemilliardær og Chelsea-eier Roman Abramovitsj er blant annet i ferd med å selge hjertebarnet og fotballklubben Chelsea i tillegg til sine London-eiendommer.