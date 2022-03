Konkurransetilsynets razzia var hos KLP

– Som vi tidligere har sagt gjelder saken mistanke om brudd på konkurranseloven paragraf 11 som omhandler misbruk av dominerende stilling. Det er det vi nå skal undersøke nærmere idet formålet med bevissikringen er å innhente informasjon som kan bekrefte eller avkrefte mistanken om brudd på konkurranseloven. Foreløpig er vi i en veldig tidlig fase, så det er for tidlig å si noe mer.

Et selskap som dominerer et marked, kan både ha incentiver og muligheter til å gjøre det vanskelig for konkurrenter å konkurrere effektivt. Er et selskap dominerende vil konkurransen på markedet allerede være begrenset i utgangspunktet. En markedsadferd som begrenser konkurransen ytterligere, vil kunne påføre forbrukerne skade gjennom høyere priser, lavere kvalitet, færre valgmuligheter eller mindre innovasjon.

– Hvor store bøter pleier Konkurransetilsynet å gi for overtredelser av paragraf 11?

– Den siste saken vi hadde var Telenor-saken i 2018, der Telenor fikk et gebyr på 788 millioner kroner. Konkurransesaker står i en særstilling når det gjelder høye bøter, fordi man har et regelverk som sier at det er omsetningen i det markedet som er berørt som skal legges til grunn for bøtefastsettelsen. Det er det som gjør at det ofte blir svært høye bøter i denne type saker, sier Bjørkhaug.

Omhandler offentlig tjenestepensjon

Ettersom KLP solgte sitt innskuddspensjonsselskap – datterselskapet KLP Bedriftspensjon – til DNB for et par år siden, så må dette dreie seg om markedet for offentlig tjenestepensjon.

Markedet for offentlig tjenestepensjon har i mange år vært preget av svak – tilnærmet null –konkurranse, men i 2019 valgte Storebrand å ta opp kampen om å levere pensjon til kommune-Norge.

Med dette ville Storebrand utfordre monopolisten KLP etter mange år utenfor markedet, som anslås å være på om lag 500 milliarder kroner.

Storebrand har ved flere anledninger påpekt viktigheten av at kommunene legger tjenestepensjonsordningene sine ut på anbud og at det for kommunene kan være store beløp å spare på at det igjen er konkurranse i pensjonsmarkedet. Men det har vært laber aktivitet i markedet etter Storebrands inntreden.

Vestland fylkeskommune la sin pensjonsordning ut på anbud i 2020. De valgte Storebrand som ny pensjonsleverandør. Dette var eneste anbudet i løpet av 2020. I 2021 var det bare 2 anbudsprosesser som ble fullført, Øygarden og Bjørnafjorden kommune.