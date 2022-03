Oligark selger yacht for en halv milliard

– Det finnes ikke noe tid til den lenger. Vi må arbeide, sier den ukrainske oligarken Oleksandr Jaroslavskyj på Facebook.



Han selger nå sin yacht Kaiser på 60 meter – 190 fot – for en halv milliard kroner. Yachten har plass til 12 gjester fordelt på 6 lugarer i tillegg til et mannskap på 15.

Jaroslavskyj er konsernsjef for DCH Group og selskapet donerte 1. mars 25 millioner ukrainske hryvnja – 7,4 millioner kroner – til Kharkiv for å bistå sykehusene.

Oleksandr Jaroslavskyj Wikimedia Commons

Russiske oligarker har vært i hardt vær etter det ble klart at Russland invaderte Ukraina. Flere magnater har fått panikk etter advarsler fra høyeste hold i USA og sender nå superyachtene sine bort fra land som har sanksjoner mot dem.

Jaroslavskyj var lenge en av Kharkivs ledende investorer og samfunnstopper. Han bygde opp fotballklubben Metallist slik at den ble en av landets beste. Han bygde også et stadion som ble brukt under EM i fotball i Ukraina i 2012.

Etter EM og fram til 2020 havnet han imidlertid i konflikt med byens myndigheter.