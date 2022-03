Klappjakten på oligarkene har blitt Vestens mest effektive våpen i Ukraina-krigen. Bloomberg-reporter Tom Metcalf orienterer.

– Vestens regjeringer, særlig den amerikanske, har innsett at Putin eier sine penger gjennom oligarkene. Den beste måten å ramme Putin på, er å ramme oligarkene nærmest ham, uttalte den velkjente Putin-kritikeren og hedgefondforvalteren Bill Browder til Forbes i januar i fjor.

Den russiske presidentens invasjon av Ukraina har utløst en klappjakt på oligarkenes verdier. Tøffere sanksjoner mot oligarkene kunne ha vært på plass for lenge siden, skriver Bloomberg, og grunnen til at det ikke har skjedd før skal være at pengene har vært såpass mye nedsyltet i vestlige økonomier.

Det være seg i penthouse-leiligheter i New York, herskapshus i Londons beste strøk eller villaer langs den franske Rivieraen.

– Fant Putins akilleshæl

– Vi fant Putins akilleshæl. Vi har sanksjonert oligarkene, og nå truer han med atomkrig, sier Browder til nyhetsbyrået nå.

Den amerikansk-fødte, og nå britiske, politiske aktivisten var gjennom sitt Hermitage Capital Management en gang den største utenlandske investoren i Russland, men ble utvist i 2005 og stemplet som en trussel mot nasjonal sikkerhet. I både 2017 og 2018 prøvde russerne å få ham plassert på Interpols liste over kriminelle.

KJENNER PRESSET? Sanksjoner mot oligarkene er et treffsikkert virkemiddel mot Russlands president, hevder Bill Browder. Foto: NTB

Browders russiske advokat, Sergej Magnitskij, døde i et fengsel i Moskva i 2009. Han hadde gått til pressen med det han mente var en massiv korrupsjonsskandale som involverte flere russiske tjenestemenn, men ble selv tiltalt og dømt for skatteunndragelser.

Kallenavn «Londongrad»

Så langt har EU gått lenger enn Storbritannia i å sanksjonere oligarker personlig, til tross for at London-børsen er det største markedet for russiske aksjer utenfor Russland. Dog ble handelen i russiske aksjer suspendert etter å ha stupt 98 prosent på to uker.

Faktisk har London ifølge Bloomberg fått kallenavnet «Londongrad» for sin tiltrekningskraft på rike russere siden 1990-tallet.

KJENNER PRESSET: Roman Abramovitsj. Foto: NTB

Eksempelvis er Roman Abramovitsj, som for øvrig også er israelsk statsborger, fremdeles ikke personlig sanksjonert. Men mannen som ifølge Bloombergs milliardærindeks er god for 13,5 milliarder dollar kjenner åpenbart på presset. Onsdag bekreftet han at Premier League-klubben Chelsea er til salgs, og det samme skal gjelde flere av hans London-eiendommer.

Har en «hit list»

Storbritannias utenriksminister Liz Truss har opplyst Parlamentet om at hun har satt opp en «hit list» av oligarker, men også brev fra de russiske milliardærenes advokater om at eventuelle tiltak vil bli utfordret rettslig.

EU har derimot sanksjonert noen av Russlands rikeste oligarker, deriblant metallmagnatene Alisher Usmanov og Alexei Mordashov, samt bankmilliardærene Mikhail Fridman og Petr Aven. De to sistnevnte oppfordret i en uttalelse til Bloomberg Russland om å stanse krigen, men unngikk å kritisere Putin direkte.

Kombinert med ikke minst frysingen av den russiske sentralbankens valutareserver, kan jakten på oligarkenes verdier være i ferd med å presse Putin inn i et hjørne. Og da kan han bli farlig.

– Putin takler ikke bra å bli ydmyket. Hans respons er å brenne jorden med teppebombing og massive sivile tap som en måte å vise alle på at han ikke er en fyr man herjer med, sier Browder.