Nytt norsk klimafond satser på vind og sol i Sør-Afrika

– Vi har ingen tid å miste, så jeg er svært glad for at Norfund allerede nå kan presentere det som vil bli den første investeringen under deres nye klimamandat, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Regjeringen lanserte i fjor et nytt klimainvesteringsfond som forvaltes av statlige Norfund. Fondet skal tilføres 10 milliarder kroner, fordelt på 2 milliarder kroner i året i en periode på fem år.

Investeringen på 217 millioner kroner skal gjøres med Norfunds britiske søsterfond CDC, i det sørafrikanske selskapet H1. Det skal bidra til å finansiere vind- og solenergi på til sammen 2,4 gigawatt.

En årlig produksjon på rundt 6.400 gigawattimer vil bidra til å unngå utslipp på 6,2 millioner tonn CO2 årlig. Det tilsvarer 12,5 prosent av Norges årlige utslipp, som er mer enn utslippene fra alle norske personbiler og varebiler – cirka 5,41 millioner tonn.

– Sør-Afrika er et av flere utviklingsland som er avhengige av en drastisk økning i tilgangen på risikovillig kapital dersom de skal lykkes med å erstatte kull med fornybar energi, og vi ser store muligheter til å bidra, sier administrerende direktør Tellef Thorleifsson i Norfund.

I dag får Sør-Afrika mesteparten av sin energi fra kull og er verdens tolvte største i utslipp av drivhusgasser.

