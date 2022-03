Geopolitiske hendelser som Ukraina-krigen skaper usikkerhet for kapitalmarkedene, og en bør ha litt realisme i forhold til hvordan noteringsmarkedene vil påvirkes fremover. Det sier børsdirektør Øivind Amundsen til TDN Direkt i forbindelse med SpareBank 1 Markets' energikonferanse torsdag.

– – Historisk sett ser vi at slike geopolitiske hendelser som dette har en innvirkning på noteringsaktiviteten. Det gir større svingninger og større usikkerhet, som følgelig igjen kan påvirke investorenes investeringsvilje. Men foreløpig er det fortsatt grei aktivitet i noteringsmarkedet, så får vi se, sier Amundsen.

Samtidig utsatte Fred. Olsen Windcarriers notering for to uker siden.

I 2021 ble totalt 68 nye selskaper notert på markedsplassene til Oslo Børs.

– Man bør ha litt realisme i forhold til hvordan dette vil påvirke noteringsmarkedet fremover, sier Amundsen.

Pr. nå har Oslo Børs en god del selskaper på Euronext Growth som satser mot notering på hovedlisten i år, men også flere selskaper i prosess for notering på Growth.

– Vi har flere selskaper som er i noteringsprosess, og vi har også en del selskaper på Euronext Growth som satser mot notering på hovedlisten i år. Sistnevnte vil jo være mer teknisk – og der tror jeg aktiviteten uansett vil holde seg da disse selskapene normalt ikke skal hente noe kapital, sier Amundsen.

Et høyere rentelandskap internasjonalt legger seg på toppen av Ukraina-krigen, og på spørsmål om hvordan Amundsen tror dette vil påvirke selskapers mulighet til å hente kapital i tiden fremover, svarer han:

– Vi ser at det er varslet flere rentehevinger, og det har også så klart betydning for muligheten til å hente kapital, men det må vi bare se hvordan utvikler seg videre. Men at det også skaper en større usikkerhet - det kan vi være enige om.

Fremover vil Amundsen fortsette å fokusere på å utvikle energidelen av Oslo Børs – og han er tydelig på at det vil være plass til både tradisjonell og fornybar energi i tiden fremover:

– Dette er ikke en grønn bølge, men et grønt skifte. Vi har vært en energibørs lenge, og det har vært og er viktig for oss at vi ikke mister den posisjonen selv om vi beveger oss fra en type energi til en annen type energi i større grad. Det har vært viktig for oss at dersom olje- og gassektoren går ned, må vi få opp annen energi, og dette jobber vi aktivt med, sier han og fortsetter:

– Vi ser allerede på indeksen at Oslo Børs beveger seg i en annerledes retning enn andre børser i Europa, og det er nettopp fordi vi er så sterke innen energisektoren. Det gjelder ikke bare olje og gass, men også innenfor den grønne sektoren.

Han tror videre at Ukraina-krigen kan komme til å gagne både fornybar og fossil energi.



– Situasjonen vi opplever i dag medfører økt etterspørsel av både fossil og fornybar og mange land som produserer energi vil trolig oppleve økt etterspørsel ved reduserte leveranser fra Russland.

(TDN Direkt)