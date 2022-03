Etter Russlands invasjon av Ukraina har G7-landene og Vesten innført straffesanksjoner uten sidestykke mot Russlands sentralbank, landets myndigheter, oligarker og næringsliv.

Den franske finansministeren Bruno Le Maire uttalte tirsdag at målet med den siste runden med sanksjoner var å «forårsake kollaps i den russiske økonomien».

Nå antyder økonomer at det kan fungere, ifølge en artikkel på CNBC.

Tror på kollaps

På én uke har G7 og Vesten vært effektive. Viktige russiske banker har blitt utestengt fra SWIFTs internasjonale betalingssystem, den russiske sentralbankens enorme utenlandske valutareserver er frosset, og sanksjoner forbyr vestlige investorer å gjøre forretninger med sentralbanken.

Nettopp grepet om å fryse valutareservene mener analytikere er nøkkelen til å blokkere Russlands evne til å stabilisere den russiske økonomien, ifølge artikkelen.



Sanksjonene har ført til et stup for den russiske rubelen, styringsrenten er doblet til 20 prosent, russiske banker har blitt utradert på internasjonale børser og Moskva-børsene har holdt stengt for å utsette et ventet krakk.

Effekten av sanksjonene er så stor at den svenske økonomen Anders Åslund tvitret nylig at de vestlige sanksjonene effektivt «tok ned russisk finans på én dag», fortsetter artikkelen.



«Situasjonen vil sannsynligvis bli verre enn i 1998, for nå er det ingen positiv slutt. Alle Russlands kapitalmarkeder ser ut til å være utslettet, og de kommer neppe tilbake med noe mindre enn dyptgripende reformer», la Åslund til.

«Alvorlig finanskrise»

Sjeføkonom Clemens Grafe i Goldman Sachs mener Russland ikke lenger er i posisjon til å stabilisere rubelen, og vil bli tvunget til å heve renten ytterligere for å stabilisere valutaen, ifølge artikkelen.

Situasjonen har ført til at Goldman Sachs har hevet prognosen for russisk inflasjon fra 5 til 17 prosent i år, med risiko på oppsiden. BNP er ventet å falle fra en prognose på 2 prosent, til minus 7 prosent.

Steven Bell, sjeføkonom i BMO Global Asset Management, hevder Russland nå står overfor en «alvorlig finanskrise», hvor rollen til Kina blir stadig viktigere for å opprettholde etterspørselen etter råvarer og energi.



«Kina kan ha nøkkelen til Russlands evne til å opprettholde konflikten», la Bell til.

Grafe i Goldman Sachs antyder at G7 kan komme til å innføre et «verste scenario» for Russland – restriksjoner på strømmen av olje og gass, som vil ramme omtrent halvparten av all vareeksport og en tredjedel av statens inntekter.

Sanksjonen innebærer også at Vesten må være villig til å akseptere høyere olje- og gasspriser.