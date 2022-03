Oslo Børs får egen ESG-indeks

Oslo Børs lanserer nå en egen ESG-indeks, opplyser Euronext i en melding torsdag.

Den nye indeksen vil bestå av selskaper «som rangerer høyt innenfor ESG, altså miljø- sosiale- og forretningsetiske forhold».

Indeksen lanseres i mai.

Det vil bli tilrettelagt for ulike varianter av indeksen, opplyses det.

Euronext viser til at en slik indeks har vært ønsket av investorer og markedet. Tidligere har børsoperatøren lansert ESG-indekser Paris og Milano. En ESG-indeks er også på vei til Amsterdam-børsen.

I en kommentar forklarer Euronext-sjef Stéphane Boujnah at indeksen vil bli «satt sammen for å møte kravene til investerbare ESG-alternativer i det norske markedet».

«Vi ønsker å bygge videre på vår posisjon som den ledende markedsplassen i Norden for å finansiere grønn omstilling av selskaper og et naturlig valg for notering for cleantech-selskaper», sier Boujnah.