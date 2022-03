Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene:

Observe Medical var en suksess på børs, frem til et gullkantet oppkjøp som var garantert finansiert av storeierne. Så startet eierne et massesalg som smadret aksjen på børsen.

I forbindelse med kjøpet av ultralydselskapet Biim flagget Observe en tegningsrettsemisjon på 180 millioner kroner. Denne var garantert av flere av storeierne.

Da tegningsfristen utløp, hadde langt fra nok investorer tegnet aksjer. Dermed måtte garantistene bla opp for 70 prosent av sitt garanterte beløp.

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i SpareBank 1 Markets, advarer om russisk gjengjeldelse av de kraftige sanksjonene mot landet.

Han viser til at både olje- og gassprisene har skutt i været. Dette er en indikasjon på at markedene frykter at Russland kan svare på en måte som rammer oss, mener han.

I tillegg peker Andreassen på at det kan komme en form for selvsanksjonering - at private bedrifter går enda lenger enn det myndighetene gjør.

Ratene i tankmarkedet har gått i været etter at Russland invaderte Ukraina. Eirik Haavaldsen, analysesjef i Pareto, tror oppturen blir kortvarig.

Han peker på at ingen vestlige rederier - muligens med unntak av private grekere - tør å ta i russisk olje, selv om disse lastene ikke er omfattet av sanksjonene.

Videre sier han at heller ingen vestlige raffinerier vil kjøpe denne oljen nå.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Arbeiderpartiets oppslutning.

Russlands invasjon i Ukraina har gitt Jonas Gahr Støre en annen plattform, som i neste meningsmåling ville gitt ham et betydelig løft. Men det som kunne gitt ham en nesten sikker opptur, er blitt mer usikkert fordi man ikke vet hvordan folk vil dømme Hadia Tajik.

Manglende skatteinnbetaling og skattejuks blir ikke oppfattet positivt av noen. Der har Arbeiderpartiet alt å tape, skriver Hegnar.