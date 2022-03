Moskva-filialen til en kinesisk statsbank har hatt en økning i antall henvendelser fra russiske selskaper som ønsker å åpne nye kontoer, sier en person med kjennskap til saken til Reuters.

«I løpet av de siste dagene har 200-300 selskaper henvendt seg til oss med ønske om å åpne nye kontoer», sier personen, som jobber ved Moskva-filialen.



Vedkommende nektet å bli navngitt eller få bankens navn på trykk, ettersom personen ikke er autorisert til å snakke med media.

Vesten har gjort flere grep for å stenge Russlands økonomi ute fra det globale finanssystemet, og presser internasjonale selskaper til å stoppe salget i Russland, kutte bånd og dumpe investeringer for titalls milliarder dollar.

Kina har gjentatte ganger uttrykt motstand mot sanksjonene, kalt dem ineffektive og insistert på at det vil opprettholde normale økonomiske og handelsmessige utvekslinger med Russland.

Klappjakten på oligarkene har blitt Vestens mest effektive våpen i Ukraina-krigen. Bloomberg-reporter Tom Metcalf orienterer.

Kinesiske banker

En håndfull kinesiske statsbanker opererer i Moskva, inkludert Industrial & Commercial Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China og China Construction Bank.

China Construction Bank nektet å gi en kommentar til Reuters, mens de tre andre kinesiske statsbankene ikke har svart på nyhetsbyråets henvendelse.

En kinesisk forretningsmann med langsiktige bånd med Russland, som heller ikke ønsket å bli identifisert, sa at flere russiske selskaper han jobber med nå planlegger å åpne yuan-kontoer.

«Det er ganske enkel logikk. Hvis du ikke kan bruke amerikanske dollar, eller euro, og USA og Europa slutter å selge deg produkter, har du ingen andre alternativer enn å vende deg til Kina. Trenden er uunngåelig», sier kilden til Reuters.

Den russiske valutaen sank til et rekordlavt nivå på rundt 17 rubler mot yuanen onsdag, etter å ha mistet nesten 40 prosent av verdien mot den kinesiske valutaen den siste uken.