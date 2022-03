Amerikanere vurderer å kjøpe Chelsea

Eierne av det amerikanske baseball-laget Chicago Cubs vurderer å legge inn et bud på den engelske fotballklubben Chelsea, som blir solgt av den russiske oligarken Roman Abramovitsj, rapporterer Sky News og viser til kilder.

Chicago Cubs er eiet av den amerikanske Ricketts-familien, som ifølge Forbes er gode for vel 4,5 milliarder dollar – drøyt 40,3 milliarder kroner. Familien har tjent seg rike på TD Ameritrade, en nettbasert handelsplattformen for aksjer.

Det var onsdag kveld tidligere denne uken at Abramovitsj bekreftet at fotballklubben var til salgs, etter flere dager med spekulasjoner.

Irsk stjernebud

I tillegg til Ricketts-familien, har eiendomsutvikler Nick Candy meldt en interesse overfor den amerikanske banken The Raine Group, som har fått oppdraget med å selge klubben.

En annen mulig budgiver oppgis å være den irske MMA-stjernen Conor McGregor, som tidligere denne uken skrev følgende på Twitter:

«Jeg legger herved frem mitt bud på 1,5 milliarder pund,» skrev han. Til sammenligning har Abramovitsj satt salgsprisen til 3 milliarder pund, eller 35,5 milliarder kroner.



Hansjoerg Wyss, en sveitsisk investor, offentliggjorde et bud om å kjøpe Chelsea tidligere denne uken, i et konsortium med tre andre mulige budgivere.

Oligark-panikk

Flere russiske oligarker er under hardt press etter russernes invasjon av Ukraina, og Abramovitsj har med flere fryktet sterke sanksjoner.

«Han er livredd for å bli sanksjonert, noe som er grunnen til at han allerede i morgen vil selge sitt hjem, samt en leilighet til, sa Labour-politiker Chris Bryant ifølge The Times i en tale til Parlamentet tirsdag.

Tidligere denne uken bestemte USA å fryse midlene til åtte russiske milliardærer, ifølge en pressemelding fra amerikanske myndigheter.



I tillegg til å fryse midlene deres, ble det også innført reiserestriksjoner mot 19 russere og 47 av deres familiemedlemmer.

EU og Storbritannia har tidligere innført sanksjoner mot en rekke rike russere eller medlemmer av Russlands elite. Abramovitsj er ikke blant oligarkene som har fått sanksjoner fra Storbritannia.