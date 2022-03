Ukraina-krisen er nok det som opptar de fleste investorers oppmerksomhet om dagen, men vi skal ikke glemme inflasjonsutfordringene som ligger fremfor oss.

I Norge falt inflasjonen fra 5,3 til bare 3,2 prosent i januar. Det var et langt større fall enn ventet . I USA derimot stiger prisene som et godstog fremdeles. Totalinflasjonen var 7,5 prosent på årsbasis – høyeste notering siden februar 1982.

Hvordan skal man som investor takle stadig stigende priser, trangere økonomi og lavere vekstutsikter? Goldman Sachs mener de har svaret og har satt sammen en liste over utbytteaksjer som kan stagge inflasjonspresset.

Teodor Sveen-Nilsen i SpareBank 1 Markets tror olje- og gassprisene vil falle noe i tiden fremover.

Utbytteveksten er som oftest flat eller negativ når inflasjonen stiger, men har likevel gjort det vesentlig sterkere enn avkastningen i aksjer, ifølge David Kostin, sjefstrateg i Goldman Sachs.

– Utbytteveksten har vist mer motstandsdyktighet enn aksjer under inflasjonsperioder. Siden 1940 har avkastnigen i aksjer vært neagtiv i snitt når KPI har steget over 5 prosent, og særlig over 6 prosent, som den har vært i det siste, sier Kostin i notatet.



Goldman ser 11 prosent utbyttevekst i disse aksjene i løpet av 2023, nær det dobbelte av snittaksjen på S&P 500.

Energisektoren er ventet å gi størst vekst i utbytter og analytikerne ser hele 27 prosent vekst. Goldman har hevet sine estimater for utbytte til 10 prosent vekst, mot tidligere 8 prosent.