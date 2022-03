Gir Russland «søppelstatus»

Kredittvurderingsbyrået Moodys har ifølge Bloomberg nedgradert Russlands vurdering fra B3 til Ca med negative utsikter. Det skjer mindre enn en uke etter at Moodys så seg nødt kutte vurderingen.

Beslutningen kommer som følge av forventninger om at den russiske sentralbanken vil legge begrensninger på utenlandsbetalinger, inkludert betjening av statsobligasjoner.

En Ca-vurdering er nest dårligst i Moodys kredittvurderingsregime, og er innenfor det som beskrives som «junk bonds» eller søppelobligasjoner på godt norsk. I kredittvurderingsbyråets beskrivelse heter at «obligasjoner med vurdering Ca er høyt spekulative, og sannsynligvis i, eller veldig nært mislighold».

Betydelig risiko

– Nedgraderingen er drevet av alvorlige bekymringer rundt Russlands villighet og evne til å betjene sine gjeldsforpliktelser. Moodys syn er at risikoen for mislighold har økt betydelig og at sannsynligheten for en innhenting vil være på linje med historiske snitt, sier kredittvurderingsbyrået i en uttalelse søndag ifølge Bloomberg.

Standard & Poor's nedgraderte torsdag Russlands kredittvurdering til CCC, som betyr at det er høy sannsynlighet for mislighold av rentene fra statsgjeld.

«Mange mener at Russland sannsynligvis kommer til å misligholde rentene på statsobligasjonene om noen dager eller uker. Det er ingen grunn for Russland å betale kupong på noe de ikke får noen glede av lenger uansett», uttalte sjefstrateg i Danske Bank Norge, Anders Johansen til Finansavisen fredag.