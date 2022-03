Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 1,22 prosent like før kl. 07.00 mandag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner opp 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [0,4,1,0] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 2,92 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 2,76 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,57 prosent, Hang Seng i Hongkong faller 3,07 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 2,07 prosent.

I India er Sensex ned 3,06 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia går tilbake 1,02 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 0,47 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er mandag morgen opp 9,91 prosent på 129,80 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 8,78 prosent til 125,80 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 115,63 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Det kraftige hoppet i oljeprisen kom etter at USAs utenriksminister søndag uttalte at amerikanerne og allierte vurderer å forby russisk olje- og gassimport.

– Vi anser nå sannsynligheten for at russisk eksport blir direkte påvirket av sanksjoner som svært høy. Tiltaket antyder også at markedet ikke har priset inn muligheten for direkte sanksjoner mot russisk olje, sier råvarestrateg i ANZ, Daniel Hynes, til CNBC.

Wall Street

Ukraina-krigen overskygget en ellers sterk arbeidsmarkedsrapport, og indeksene i USA endte ned fredag.