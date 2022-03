Arctic Securities oppgraderer ifølge en oppdatering Europris til en holdanbefaling, skriver TDN Direkt.

Analytikerne i meglerhuset går fra en salgsanbefaling på aksjen, og gjentar kursmålet på 60 kroner pr. aksje. Hittil i år er Europris ned 25,5 prosent på Oslo Børs.

Mens meglerhuset fortsatt venter at lønnsomheten i Europris vil falle etter hvert som økonomien gjenåpner, argumenterer analytikerne for at risiko/avkastningsforholdet er fair, gitt det seneste kursfallet for aksjen.



Arctic estimerer nå en 12 måneders fremtidig P/E på 11,1 ganger, mot femårssnittet på 12,0 ganger.

Reddet av Lekekassen



I fjerde kvartal fikk Europris en omsetning på 2,84 milliarder kroner, etter en oppgang på 12,6 prosoent. På forhånd ventet DNB Markets en topplinje på 2,9 milliarder kroner.

Dette er første gang lavpriskjeden inkluderte oppkjøpte Lekeplassen, som driver med nettsalg av leker i det norske og svenske markedet. Hvis man justerer for den oppkjøpte virksomheten var imidlertid salgsveksten på minus 1,3 prosent.

Like-for-like-veksten for kjernevirksomheten Europris var ned 3 prosent i fjerde kvartal, noe som skyldes et ekstraordinært sterkt kvartal i fjor.