President Vladimir Putins invasjon av Ukraina har utløst en klappjakt på oligarkenes verdier. Det finnes fortsatt flere oligarker som er sanksjonert av USA eller EU, men ikke Storbritannia – til tross for at London-børsen er det største markedet for russiske aksjer utenfor Russland.

Dette skal det nå bli en endring på.

En lov designet for å skjerpe og fremskynde sanksjoner mot oligarker og selskaper med Putin-forbindelser – Economic Crime Bill – skal nå hastebehandles gjennom det britiske parlamentet, melder BBC. Parlamentsmedlemmer fra alle partier, inklusive noen fra De konservative, skal ha økt presset på den britiske regjeringen for å skjerpe lovgivningen i takt med at Russland kjører ufortrødent videre i sin offensiv mot Ukraina.

Eiendomsregister

Nylig forskning fra Transparency International antyder at russere mistenkt for korrupsjon eller forbindelser til Kreml har kjøpt britisk eiendom for 1,5 milliarder pund siden 2016.

Utarbeidelsen av Economic Crime Bill har gått over flere år under flere regjeringer, men ventes ifølge BBC å passere alle hindre i Underhuset mandag. Neste instans blir Overhuset, som ventes å banke loven gjennom senere denne måneden.

Loven vil legge til rette for et nytt register som krever at utenlandske eiere av britisk eiendom må verifisere sin identitet hos den britiske registermyndigheten Companies House, og vil sikte mot å stoppe kriminelle og oligarker som gjemmer seg bak oversjøiske skallselskaper.

TIL SALGS: Herskapshuset i Kensington Palace Gardens i London, kjøpt av Roman Abramovitsj for 90 millioner pund i 2009. Foto: NTB

Selskaper som nekter å oppgi sine eiere vil hindres i å selge eiendom, og de som bryter loven risikerer opptil fem års fengsel.

Loven foreslår et seks måneders vindu for å registrere eiere, men Labour vil skrenke det inn til 28 dager. Partileder Sir Keir Starmer sa til BBC søndag at dette vil gjøre loven «virkelig effektiv og legge maksimalt press på Russland.»

Opposisjonsstøtte

Innskrenkningen har støtte også fra konservativt hold.

– Det avhenger av hva regjeringen gjør. Hvis alternativet er seks måneder, vil jeg støtte 28 dager. Men jeg tror regjeringen vil gå mye lenger enn dette, sier parlamentsmedlem for De Konservative Kevin Hollinrake til den britiske statskanalen.

Hans partifelle David Davis foreslår i tillegg en lovendring som hindrer hvem som helst den britiske regjeringen vurderer å sanksjoner å selge eller flytte aktiva ut av Storbritannia.

Den nye lovgivningen skal også bruken av såkalte Unexplained Wealth Orders (UWO), en ordning som ifølge BBC ble innført i januar 2018 for å stanse strømmen av mistenkte kriminelle penger inn i eiendom.

Ordningen har hittil ikke blitt brukt mer enn fire ganger, hvorav kun ett salg har blitt stanset.