Av førhandelen hos handelsplattformen IG er Oslo Børs ned 2,42 prosent like etter kl. 08.00 tirsdag.

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet, tror hovedindeksen åpner ned 1,3 prosent, eller innenfor intervallet [-1,6,-1,0] prosent.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,45 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,73 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,27 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 0,11 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 0,68 prosent.

I India er Sensex ned 0,14 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia går tilbake 0,83 prosent, og Straits Times i Singapore svekkes 1,12 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 2,96 prosent på 126,86 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 2,22 prosent til 122,05 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 123,54 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Alle de tre toneangivende indeksene endte handelsdagen i rødt og Wall Street er på sin fjerde uke på rad på en nedadgående trend.

Investorer er bekymret for økende energipriser i tiden fremover knyttet til Ukraina konflikten, og er redd for at de økende prisene skal bremse økonomien og øke inflasjonen, skriver CNBC.

Dow Jones falt 2,37 prosent til 32.817,38, mens S&P 500 ble svekket 2,95 prosent til 4.201,09. Nasdaq endte ned 3,62 prosent til 12.830,96.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs åpnet opp mandag morgen, men snudde raskt ned. Hovedindeksen endte i 1.181,14, ned 0,76 prosent. Det ble omsatt aksjer for 9,7 milliarder kroner.

Equinor steg 2,4 prosent til 305,55 kroner, og aksjen har i dag på det meste vært omsatt for 322,35 kroner. Det er ny all time-high intradag. Aker BP steg 1,4 prosent til 316 kroner, og nykommeren Vår Energi endte ned 1 prosent.