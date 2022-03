Det ble en turbulent dag for de europeiske børsene, inkludert Oslo Børs, samt for de toneangivende amerikanske indeksene mandag, etter helgens diskusjon om USA og Europa skal forby import av russisk olje.

Blant de største indeksene falt tyske DAX 2,0 prosent og Stoxx600 endte ned 1,1 prosent. I USA falt S&P 500 3,0 prosent, mens Nasdaq gikk tilbake med 3,6 prosent. Fallet ble trolig forsterket av at den amerikanske tiåringen steg 7 basispunkter til 1,8 prosent.

«Rentene steg nok fordi for inflasjonsfrykten tiltok», skriver seniorøkonom Knut A. Magnussen i DNB Markets i tirsdagens morgenrapport.



«Det synes hevet over enhver tvil at vi nå vil få et markert videre løft i inflasjonen. De skyhøye prisene på energi og mat vil slå raskt ut i konsumprisene», står det videre.

Styrkede forventninger

Magnussen påpeker at markedets prising av inflasjonsforventninger ikke uventet har trukket videre opp etter at krigen startet, og at 10-års forventningene i USA (målt ved TIPS) har kommet opp i 2,7 prosent. 5-års forventningene har samtidig steget til 3,3 prosent.

Samtidig har realrenten falt fra rundt minus 0,5 prosent før krigen brøt ut, til nesten minus 1,0 prosent nå.

«Obligasjonsmarkedet tar altså høyde for en kombinasjon av høyere inflasjon og lave vekst fremover», skriver Magnussen i rapporten.

Dempende effekt

«Høy inflasjon som skyldes bortfall av tilbud vil ha en dempende effekt på den økonomiske aktiviteten», skriver seniorøkonomen i rapporten, og trekker frem oljekrisen i 1973 da oljeboikott mot land som støttet Israel ga skyhøy inflasjon og resesjon.

«Frykten er at vi kan få den samme negative effekten denne gang», påpeker Magnussen.



Han skriver også at det vil være vanskelig for sentralbankene å se gjennom videre oppgangen uten å stramme inn i pengepolitikken, siden inflasjonen var høy allerede før krigen begynte, og at det gjelder spesielt for Fed.