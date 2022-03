Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å sette Hyundai Glovis under observasjon «grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene og alvorlig miljøskade».

Beslutningen er basert på en tilrådning fra Etikkrådet fra 17. desember 2021.

Treasure har en eierandel på 11,04 prosent i Hyundai Glovis gjennom datterselskapet Den Norske Amerikalinje. Wilhelmsen har en eierandel på 73,5 prosent i Treasure.

Ellers opplyser NBIM i meldingen mandag at også Bombardier Inc og Adani Ports & Special Economic Zone Ltd er satt under observasjon.

Hovedstyret har samtidig besluttet å avslutte observasjon av selskapene Hansae Yes24 Holdings Co Ltd, Hansae Co Ltd og Nien Hsing Textile Co Ltd da Etikkrådets undersøkelser har vist at det ikke lenger finnes grunnlag for dette.

Videre er det besluttet å utelukke Li Ning Co Ltd grunnet uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til alvorlige menneskerettighetsbrudd, mens utelukkelsen av selskapet San Leon Energy Plc oppheves.

