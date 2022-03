Ukraina-invasjonen kan være starten på slutten – ikke bare for Putin – men også for russisk økonomi, skal vi tro Morgan Stanley.

Sjansen for at Russland nå klarer å betale tilbake utenlandsgjelden i dollar og euro på totalt 49 milliarder dollar – 440 milliarder kroner – er forsvinnende liten etter både obligasjoner faller, utenlandske betalingstjenester innfører sanksjoner mot landet og resesjon i økonomien er en realitet.

– Vi ser en konkurs som det mest sannsynlige scenarioet. Det kommer ikke til å gå stille for seg. Venezuela er den beste sammenligningen, sier Simon Waever, sjef for fremvoksende markeder i Morgan Stanley.



Det snakkes igjen om stagflasjon nå som invasjonen av Ukraina har ført til en prisboom på energi og uro for økonomisk brems. Redaksjonssjef Are Haram i Finansavisen forklarer konseptet stagflasjon, historikken og hvorfor dette kan ramme økonomiene våre i dag.

Kan skje raskt

Han tror krisen kan ramme så tidlig som 15. april. Da forfaller en 30-dagers utsettelsesperiode på kuponginnbetalinger fra russiske myndigheter på dollarobligasjoner med forfall i 2023 og 2043, ifølge Waever.

2023-obligasjonene er nå verdsatt til 29 cent pr. amerikanske dollar – det laveste nivået noensinne, ifølge Bloomberg. Like før invasjonen lå obligasjonene på like over 1 dollar.

– Det understreker hvor mye risiko det faktisk er der ute, sier Jack Ablin, investeringssjef i Cresset Capital.

Venezuela nærmest

Det hører til sjeldenhetene at statsgjelden faller til ensifrede tall, men Morgan Stanley tror russiske obligasjoner kan nærme seg. Libanon og Venezuela er ifølge analytikeren de eneste eksemplene i nyere tid som har falt så lavt.

Venezuela har verdens største oljereserver, men siden oljekollapsen i 2014 har det gått nedover og hyperinflasjon har rammet landet.

I 2019 ble landet også tungt sanksjonert av USA – blant annet gjennom forbud mot oljeimport. Nå varsles det imidlertid om at USA har kontaktet Venezuela for å få tak i mer olje ettersom prisene har steget voldsomt den siste tiden.

Olje- og gasselskapene går mot strømmen i en børsuro drevet av Russlands invasjon i Ukraina

Sanksjoner påvirker

JPMorgan Chase sa mandag at russiske obligasjoner vil fjernes fra deres indekser, hvilket ytterligere vil isolere Russland. Det samme skjedde med venezuelanske dollarobligasjoner i 2019.

Sanksjonene som er innført fra et samlet vestlig motstandskorps har gjort Putin arg, og i tillegg har den russiske presidenten presentert en liste over land som har «utført uvennlige handlinger mot Russland». Disse landene krever nå godkjennelse fra Kreml før eventuelle betalinger kan gå gjennom.



– Potensialet for vesentlig videre salg vil gi ytterligere nedsidepress på prisene. Vi ser svært lite insentiv for en hvilken som helst investor å gå inn i russiske statsobligasjoner på dette tidspunktet, sier Waever.