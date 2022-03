Dette må du vite før børsåpning

Det går mot en oppgang på 1,3 prosent fra start på Oslo Børs. Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent eller innenfor intervallet [0,1, 0,5] prosent.

Olje

Oljeprisen stiger onsdag morgen og brent-oljen er opp 0,44 prosent til 130,06 dollar fatet. WTI-oljen stiger 0,31 prosent til 125,45 dollar fatet.

Til sammenligning kostet et fat nordsjøolje 126,99 dollar ved stengetid på Oslo Børs tirsdag.

Oljeprisen fortsatte oppover etter at USAs president Joe Biden innførte et øyeblikkelig forbud mot russisk olje og annen energiimport tirsdag. Storbritannia sa at de ville fase ut russisk oljeimport innen utgangen av 2022.

Oljeprisen har steget mer enn 30 prosent siden Russland, som er verdens nest største råoljeeksportør, invaderte Ukraina. Frykten for ytterligere forstyrrelser i forsyningene på grunn av eskalerende sanksjoner mot russerne har bidratt til bull-markedet.

Redaksjonssjef Anders Pedersen-Bjergaard forklarer den voldsomme oppgangen i oljemyggen Interoil og hvorfor man kanskje bør være på vakt.

Asia

I Japan stiger Nikkei 0,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,3 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 3,1 prosent og Hang Seng i Hongkong er ned 2,8 prosent. Hang Seng-indeksen tynges blant annet av nedgang for en rekke teknologiselskaper. Blant annet faller Tencent over 3 prosent.

I India er Sensex 0,8 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia går frem 1,0 prosent, og Straits Times i Singapore styrkes 1,1 prosent.

Markedene i Sør-Korea er stengt onsdag på grunn av landets presidentvalg.

Wall Street

På makrofronten tikker det inn tall for JOLTS ledige stillinger for januar.

Wall Street snudde ned etter en god start på dagen og pilen pekte ned for alle de tre hovedindeksene:

Industriindeksen Dow Jones endte ned 0,56 prosent til 32,633.01.

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,73 prosent til 4,170.31

Teknologiindeksen Nasdaq sank 0,28 prosent, opp til 12,795.55.

For de store teknologiaksjene og såkalte FAANG-aksjene var det blandet utvikling, der Facebook kom best ut med en oppgang på 1,45 prosent, mens Netflix endte i andre enden av skalaen med en nedgang på 2,40 prosent.

Hovedindeksen

Av selskapsspesifikke hendelser legger BN Bank, Gyldendal, SpareBank 1 Østfold Akershus, Targovax frem årsrapporter.

Etter en turbulent tirsdag endte hovedindeksen opp 0,2 prosent til 1.183,51 poeng, godt hjulpet av sterk oljepris. Det ble omsatt verdipapirer for 8,85 milliarder kroner.