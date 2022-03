Goldman Sachs anbefaler krigsbukett

Storbanken Goldman Sachs har plukket en bukett med globale aksjer som kan gå godt i det usikre markedet vi er inne i som følge av Ukraina-invasjonen.

– Europas avhengighet av russisk gass gjør regionen utsatt for lavere tilbud og høyere energipriser, sier Jessica Binder Graham, sjefanalytiker i Goldman Sachs og leder av analytikerkorpset som har skrevet notatet.

Det snakkes igjen om stagflasjon nå som invasjonen av Ukraina har ført til en prisboom på energi og uro for økonomisk brems. Redaksjonssjef Are Haram i Finansavisen forklarer konseptet stagflasjon, historikken og hvorfor dette kan ramme økonomiene våre i dag.

Hun understreker også at usikkerhet rundt de pengepolitiske utsiktene er større enn tidligere, med økt inflasjon og endrede rentebaner som følge av de geopolitiske utfordringene, ifølge CNBC.

Med dette i tankene har analytikerne satt sammen en liste med «attraktive muligheter» i aksjemarkedet. Sterk vekst og kontantstrøm har vært en del av kriteriene, så vel som selskaper som har falt, men som har positivt moment.

Kontantstrøm og vekst

På listen kommer bilprodusent Stellantis med en oppside på 75 prosent fra dagens kurs. Det samme gjør moteselskapet Dr. Martens med hele 91 prosent oppside.

Begge aksjene er på Goldmans «Strong Growth and High FCF Yield»-liste. Aksjene her har vekstpotensial og fri kontantstrøm. Det er attraktivt i et investeringsmiljø vi er inne i nå fordi det betyr at selskapene kan betale ned gjeld – eller betale utbytter til aksjonærene – uten problemer.

På samme liste kommer også maskinprodusent Konecranes med 90 prosent oppside og klokkeprodusent Swatch Group med 63 prosent oppside.

Goldman Sachs tror fintechselskapet Wise kan stige hele 120 prosent. Likeledes kan Adyen stige 97 prosent, ifølge meglerhuset. Se hvem som ringer-selskapet TrueCaller kan stige 67 prosent.

Innen fornybarsektoren har meglerhuset valgt italienske Enel, som kan stige 76 prosent, så vel som Energias de Portugal med 57 prosent oppside og NKT med 54 prosent.