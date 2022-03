Etter å ha vært opp rundt to prosent snudde Wall Street og endte i rødt tirsdag. Dog var utslagene mindre enn på lenge.

Flere multinasjonale selskaper, deriblant McDonalds, Coca-Cola, PepsiCo og Starbucks varslet i går at de stanser sine aktiviteter i Russland.

«De aller fleste store vestlige selskaper har nå vendt Putins Russland ryggen, noe som over tid vil svekke hans evner til å gjøre som han vil», skriver analytiker Roger Berntsen i morgenrapporten.

Forbyr energiimport

For første gang siden krigen brøt ut, omfatter nå sanksjonene også energieksporten ut fra Russland. Dette var i utgangspunktet handelsvarer som skulle være skjermet fra de økonomiske sanksjonene.

USAs president Joe Biden innførte tirsdag en embargo på russisk olje og gass, og også Storbritannia vil slutte å importere russisk olje.

– Vi jobber nært med Europa og våre partnere for å utvikle en strategi for å redusere deres avhengighet av russisk olje, sa han under en pressekonferanse i går kveld.

Kritiske spørsmål

De kritiske spørsmålene nå er ifølge Kelly K. Chen, seniorøkonom i DNB Markets; hvor lenge varer denne krigen? Hvor lenge vil usikkerheten knyttet til bortfall og sanksjoner av russisk olje og gass ryste disse markedene? Hvor lenge vil de globale verdikjedene være preget av mangel av viktige komponenter? Hvor lenge vil vannbåren handel preges av redere som skal omrokere skipenes vekk fra Russland?

«Alle disse spørsmålene handler egentlig om hvor lang tid prisveksten har, på å feste seg på et vedvarende høyere nivå, og risikoen for stagflasjon», skriver Chen i DNBs morgenrapport.

Falt på frykt

Shanghai CSI 300 og Hang Seng indeksen falt tungt i handelen på frykt for en langvarig konflikt i Europa. Berntsen i Nordnet peker på at Putins invasjon av Ukraina har sendt alle råvarepriser i taket, noe som ramme de mest råvareavhengige økonomiene, inkludert Kina, tungt.