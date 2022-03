Yachten «Solaris» knyttet til den den russiske oligarken Roman Abramovitsj forlot Barcelona i Spania tirsdag, hvor den har vært under reparasjon på det lokale verftet MB92, skriver Reuters.

Yachten har ligget ved verftet siden sent 2021, og det er ifølge nyehtsbyrået nå usikkert hvor den er på vei.

– Vi kommenterer aldri bevegelsene til hverken yachten eller noen andre kjøretøy eller fartøy, sier en talsperson for Abramovitsj.



Ifølge overvåkingsstedet Marine Traffic forlot yachten, som seiler med Bermuda-flagg, verftet like etter klokken 17.00 tirsdag.

Abramovitsj' yacht Eclipse skal også for noen dager siden ha blitt sendt bort fra Karibia. Uvisst hvor, men internasjonale farvann er ikke utenkelig.

Sporer yachter

19 år gamle Jack Sweeney fra Florida har fått mye oppmerksomhet gjennom Twitter-kontoen «Elon’s Jet», der han sporer mangemilliardær Elon Musks privatfly. I lys av Russlands angrep på Ukraina, lanserte Sweeney «RUOligarchJets» som sporer russiske oligarkers privatfly.

Ifølge Bloomberg har Sweeney nå lansert oppfølgeren, «Russian Yachts», en Twitter-konto som sporer de russiske oligarkenes yachter, ettersom de superrike russerne kommer under stadig større press fra vestlige sanksjoner.

Selger Chelsea

2. mars gikk det frem at Chelsea-eier Abramovitsj hadde lagt ut Chelsea for salg, etter at britiske medier flere dager i forkant meldte at et salg var nært forestående.

Abramovitsj har utstedt en rekke lån til Chelsea, og til sammen skal klubben skylde oligarken omtrent 1,5 milliarder pund. Abramovitsj bekreftet i uttalelsen at han ikke vil kreve lånene tilbakebetalt. Videre har Roman Abramovitsj bedt Chelsea starte en stiftelse som inntektene fra salget av klubben skal gå til.

– Den veldedige stiftelsen skal jobbe for alle ofrene av krigen i Ukraina, het det i en uttalelsen fra Roman Abramovitsj.

I helgen ble det klart at eierne av det amerikanske baseball-laget Chicago Cubs vurderer å legge inn et bud på den engelske fotballklubben Chelsea, som blir solgt av den russiske oligarken.