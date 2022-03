Storbank anbefaler fire buy the dip-muligheter

Selskaper som taper penger er muligens ikke det første som treffer frontallappen når du tenker hva du skal bruke pengene dine på om dagen.

Bernstein anbefaler imidlertid å benytte muligheten i fire «attraktive» aksjer som nå har falt tungt.

Fra september 2019 til februar 2021 gjorde aksjer som ikke er lønnsomme det skarpt i Asia. Siden den gang har det stort sett gått nedover og korreksjonen gjør nå at investorer får øynene opp for sektoren igjen, ifølge Bernstein-strateg Rupal Agarwal.

Grunnen til at man vil kjøpe aksjer i et selskap som taper penger er troen på at minus vil snus til pluss i løpet av noen år og at potensialet for vekst er enormt.

Bernstein har sett etter aksjer som sannsynligvis blir lønnsomme innen to år og som anses som rimelig verdsatt. Noen av disse er sykliske aksjer som ble rammet ekstra hardt under pandemien.

Bankens toppvalg er Austrlias nest største olje- og gassprodusent Santos, kinesiske Pinduoduo, Air China og det indiske telekommunikasjonsselskapet Bharti Airtel.