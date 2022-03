Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs, og i skrivende stund er det hittil omsatt aksjer for 7,5 milliarder kroner.

Investeringsstrateg Halfdan Grangård i Handelsbanken mener det ser ut som markedsbevegelsene onsdag i stor grad er drevet av «buy the dip »-kjøp.

– Kanskje er det slik at mange nå ser for seg at det er begrenset hvor mye ytterligere dårlig nytt en kan få fra Ukraina-krisen og følgene for energimarkedene, sier han til TDN Direkt.



Sektorene som har hatt den svakeste utviklingen siden Ukraina-krisen satte sitt avtrykk på markedene, har den sterkeste utviklingen i dag, og vice versa. Energisektoren er ned mens alt annet er kraftig opp, påpeker strategen, ifølge nyhetsbyrået.

– Riktignok er gass- og oljepriser noe ned i dag, men ikke nok til å forklare hele forskjellen mellom energisektoren og de øvrige sektorene. Dermed kan oppgangen delvis karakterisering som teknisk, og det er litt vanskelig å få øye på en klar katalysator for oppgangen vi har sett siden i morgentimene, sier Grangård.

Priset inn nok?

Investeringsstrategen mener det kan se ut som investorer nå har tenkt at man kanskje har priset inn nok forstyrrelser fra krigen, at det nå kanskje er på tide å vurdere å kjøpe seg litt opp igjen, og at en da først og fremst ønsker eksponering mot det som har utviklet seg svakest i det siste.

– Oslo Børs blir jo da en relativ taper ettersom for eksempel Equinor har vært en vinner de siste ukene, og da utvikler seg svakt gitt dagens sentiment, sier han til TDN Direkt.

