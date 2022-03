Dramatisk oljeprisfall

Oljeprisen raser ned til rundt 112 dollar per fat brent-olje, og 109 dollar per fat for WTI onsdag kveld etter at Ukrainas president Volodymyr Zelensky åpner for å inngå kompromisser med Russland.

Ukraina skal være villige til å diskutere deres nøytralitet gitt at de blir gitt sikkerhetsgarantier fra Russland, men vil ikke oppgi noen territorier , ifølge Bloomberg.