Nordea Markets hever til kjøp: En unik plattform for å tjene penger

Nordea Markets oppgraderer Volue til kjøp fra tidligere hold, og opererer med et kursmål på 50 kroner pr. aksje, skriver TDN Direkt.

Analytikerne ser ifølge en oppdatering på Volue som en unik plattform for å tjene penger på økende kompleksitet i globale energimarkeder.

Rask endring i energimiksen og et massivt tilskudd av fornybar energi krever investeringer i digitalisering, hvor Volue har en unik posisjon, mener Nordea.

Analytikerne opprettholder ifølge TDN Direkt sine estimater, og argumenterer for at den nylige nedgangen i aksjekursen gir en kjøpsmulighet, og at risk/reward-profilen har forbedret seg siden kvartalsrapporten.

Hittil i år er aksjen ned 33 prosent på Oslo Børs.

Tjener på dyr strøm

«Overgangen fra fossil energi til fornybar er godt i gang, noe norske husholdninger har fått merke i form av høye og volatile strømpriser denne vinteren», kommenterte analytiker Carl Frederick Bjerke i Arctic Securities til Finansavisen i midten av februar.

Ettersom en gradvis større andel av strømmen vil komme fra ikke-regulerbare kilder som vind og sol, vil betydelige prissvingninger trolig bli den nye normalen, mente han.

Analytikeren trakk blant annet frem Volue som et selskap som er perfekt posisjonert for å dra nytte av denne utviklingen, ettersom selskapets programvare hjelper kraftprodusenter med å optimalisere produksjonen i forhold til forventet strømpris.

Nådde milliardmål

Volue økte omsetningen med 30 prosent i fjerde kvartal, til 312 millioner kroner. Justert EBITDA endte på 57 millioner kroner med en margin på 18 prosent, mot 54 millioner i samme periode året før.

Totalt for 2021 omsatte selskapet for 1.040 millioner kroner og basert på et vellykket fjorår løfter Volue den langsiktige inntektsambisjonen om å overstige 2 milliarder kroner i omsetning innen 2025.