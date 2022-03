Dette skjer i dag – fredag

Finansavisen har blant annet disse sakene fredag 11. mars

Gründer Kjetil Bøhn rakk å selge aksjer for 90 millioner kroner før boblen i Quantafuel sprakk. Etter å ha blitt skjøvet ut av selskapet har han startet et nytt liv i luksus.

Pengene har han brukt på strandeiendom, giganthytte, luksusyacht og et pensjonat på Tjøme. Bøhn sverger imidlertid at planen er å tjene penger.

Det er ikke prosjekter som endrer verden, men de vil bli mer verdt over tid, sier han.

---

Møbelarving Pål Jønsson er siktet for hvitvasking av rundt 7 millioner kroner.

Pengene stammer fra et hackerbedrageri mot et investeringsselskap som eies av en kinesisk tech-milliardær.

Selv nekter Jønsson straffskyld. Advokat John Christian Elden, som forsvarer Jønsson, sier at hans klient er et offer i saken.

---

Aksjeguru Stig Myrseth spår kraftig comeback for den skadeskutte seismikkaksjen Green Energy Group, tidligere SeaBird Exploration.

Akkurat som Aasulv Tveitereid, mener Myrseth at Ukraina-krigen er en game changer for seismikksektoren. Han tror dessuten at seismikkdelen i selskapet kan bli kjøpt opp.

Torsdag steg aksjen nesten 20 prosent. Avkastningen seneste fem år er minus 99,9 prosent.

---

På lederplass skriver Trygve Hegnar om lønnsoppgjøret.

Når Fellesforbundet har forhandlet ferdig med Norsk Industri, kommer de andre, og de skal ikke få mer. Ikke ett øre. Ikke en krone.

Lærerne og sykepleierne kan gjerne forhandle, drive megling og streike, men de får ikke mer enn det partene oppnår i frontfaget. Har lærerne og sykepleierne tungt for det? spør Hegnar.

---

Resultater

Hav Group (kvartalsrapport/presentasjon)

Aker Solutions (årsrapport)

Entra (årsrapport)

Høland og Setskog Sparebank (årsrapport)

Melhus Sparebank (årsrapport)

Magseis Fairfield (årsrapport)

Melhus Sparebank avholder også generalforsamling.

Makro, Norge (SSB)

Offentlig forvaltnings fordringer og gjeld, 4. kvartal 2021

Produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet, januar 2022

Tallene legges frem klokken 08.00.

Makro, utenlands

Japan: privat forbruk, januar (00.30)

Storbritannia: BNP, januar (08.00)

Storbritannia: industriproduksjon, januar (08.00)

Tyskland: KPI endelig, februar (08.00)

Spania: KPI endelig, februar (09.00)

Canada: arbeidsledighet, februar (14.30)

USA: Michigan-indeks foreløpig, mars (16.00)

Kina: kjøretøystatistikk, februar

For øvrig legger Baker Hughes frem sin ukentlige riggtelling klokken 19.00 norsk tid.

Kilder: Euronext, SSB, TDN Direkt, Trading Economics