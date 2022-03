Dette må du vite før børsåpning

Det går mot nedgang på 0,8 prosent fra start på Oslo Børs ifølge data fra IG Trading.

Olje

Spenningen i oljemarkedet er redusert, og oljeprisene falt kraftig etter at Russlands president Vladimir Putin torsdag forsikret om at landet vil fortsette å selge olje og gass til EU.

Fredag morgen har frontkontrakten for Brent-oljen flatet ut på 109,64 dollar pr. fat, noe som er over syv dollar lavere enn ved stengetid på Oslo Børs torsdag. Så langt i dagens handel snakker vi om en økning på 0,3 prosent.

WTI-oljen stiger 0,3 prosent i dagens handel til 105,68 dollar pr. fat.

Asia

I Japan synker Nikkei 2,1 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,7 prosent.

Shanghai Composite i Kina stiger 0,1 prosent, Hang Seng i Hongkong er ned 1,7 prosent, og Kospi i Sør-Korea er ned 0,8 prosent.

I India er Sensex opp 0,3 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia går ned 1,0 prosent, og Straits Times i Singapore stiger 0,2 prosent.

Wall Street

Høy inflasjon, nær 100 prosent sannsynlighet for at Fed setter opp renten til intervallet 0,25 - 0,5 prosent neste uke (16. mars) og krigen i Ukraina, fortsatte å tynge børsene i New York torsdag.

Dow Jones endte ned 0,3 prosent til 33.174,07.

S&P 500 falt 0,4 prosent til 4.259,52.

Nasdaq endte dagen med et fall på 1,0 prosent til 13.129,96.

Gullprisen steg 0,8 prosent til 2.004,80 dollar, mens 10-års renten steg 3,9 basispunkter til 1,994 prosent, og 2-års renten steg 2,9 basispunkter til 1,706 prosent.

Hovedindeksen

På selskapsnivå legger HAV Group, Andfjord Salmon og Havyard Group frem tallene for fjerde kvartal, mens blant annet Aker Solutions og Entra legger frem årsrapporter.