ABG hamstrer egne aksjer

ABG Sundal Collier Holding har kjøpt 5.031.500 egne aksjer til en kurs på 8,40 kroner pr. aksje, går det frem av en børsmelding torsdag kveld, etter at selskapet tidligere på dagen lanserte et tilbud om tilbakekjøp av egne aksjer for opptil 80 millioner kroner.

I tillegg kjøpte partnere 2.550.000 aksjer fra selskapet som oppgjør av tidligere inngåtte terminkontrakter. Aksjene ble solgt til 2,27 kroner pr. aksje.

Etter transaksjonene eier ABG Sundal Collier 12.035.605 egne aksjer.

(TDN Direkt)