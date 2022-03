Putin antyder et visst positivt skifte i Ukraina-samtaler

Russlands president Vladimir Putin sier det er visst positivt skifte i samtaler med Ukraina, rapporterer Reuters fredag.

«Det er visse positive endringer, sier forhandlerne på vår side», sier Putin i et møte med den hviterussiske presidenten Alexander Lukasjenko, og la til at samtalene vil fortsette på «daglig basis».

Russlands statlige nyhetsbyrå Ria, melder det samme som Reuters og siterer samtidig Putin på at han skal gi ytterligere detaljer på et senere tidspunkt.

Spenningen i Russland-Ukraina-konflikten fikk enda mer bensin på bålet etter at USAs president Joe Biden er ventet å kutte Russlands status som en såkalt «foretrukken handelspartner», ifølge Bloomberg News.

I tillegg har den amerikanske kongressen stemt ja til et finansieringsforslag som inkluderer 14 milliarder dollar i finansiell hjelp til Ukraina, melder CNBC.

Oligarkenes milliardyachter er på flukt fra finanspoliti i hele verden.

Umiddelbar børsoppgang

Flere europeiske børser reagerer positivt på nyheten, blant annet tyske DAX, som stiger 3,6 prosent. FTSE i London trekker opp 1,4 prosent og CAC i Frankrike stiger 2,4 prosent. Stoxx600 er opp 1,9 prosent.

Futuresanslag for de amerikanske indeksene steg også umiddelbart etter at nyheten sprakk. Førhandelen peker mot oppgang for samtlige tre nøkkelindekser, der Nasdaq-futures peker mest opp med en oppgang på 1,7 prosent fra start. For S&P 500 og Dow Jones går det mot oppgang på henholdsvis 1,5 og 1,4 prosent fra start.

Fryktindeksen VIX faller også tilbake 3,64 prosent til 29,13.

Oljeprisen fikk seg samtidig en liten knekk og brent-oljen falt fra rundt 113,5 dollar fatet til 111 dollar fatet. WTI-oljen falt også fra 110 dollar fatet til 107,5 dollar.