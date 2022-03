– I tiden etter coronautbruddet i mars 2020 har vi hatt en sammenhengende periode med svært høye nettotegninger i verdipapirfond fra norske personkunder, der særlig nettotegningen i aksjefond har vært rekordhøy. Med nettosalget i februar er trenden nå brutt for første gang på 22 måneder, sier Christian Henriksen, direktør i Verdipapirfondenes Forening i en uttalelse.

Mest gikk ut av aksjefond, med nettotegning på minus 0,7 milliarder, mens det ble solgt ulike typer rentefond for 0,6 milliarder kroner, fremgår det av den månedlige statistikken fra Verdipapirfondenes Forening-

Personkundenes forvaltningskapital i norske verdipapirfond var på 359 milliarder kroner ved utgangen av februar, ned 10 milliarder fra januar.

Til eventuelt urolige småsparere sier Henriksen:

– Det er naturlig å bli bekymret når børsene faller, men det er nettopp ved å fortsette sparingen, også i urolige tider, at du kan forvente å få mer igjen for å sitte med penger i aksjemarkedet enn på bankkontoen. Så lenge du ikke trenger pengene på kort sikt, bør du holde fast ved den langsiktige sparestrategien din.



De institusjonelle kundene kjøper fortsatt fond, og nettotegnet for 300 millioner kroner i februar. Det ble nettotegnet aksjefond for 3,3 milliarder kroner og nettosolgt rentefond for 3,1 milliarder.

Utenlandske kunder nettosolgte norske verdipapirfond for om lag en halv milliard kroner i februar. Totalt for alle kundegrupper endte februar med en positiv nettotegning på 2,7 milliarder kroner.

Den totale forvaltningskapitalen i norske verdipapirfond var ved utgangen av februar på på 1.714 milliarder kroner. Det er en nedgang på 37,5 milliarder, eller 2,1 prosent fra januar.