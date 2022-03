Satser tungt på boligselgerforsikring

Tidligere i januar kastet Gjensidige seg inn i markedet for boligselgerforsikring, og nærmer seg nå en markedsandel på 10 prosent, ifølge en pressemelding.

Forsikringsgiganten har inngått avtaler med flere lokale eiendomsmeglere, og denne uken ble meglerkjeden Kaland & Partners, som er den største uavhengige eiendomsmegleren i Bergen, distributør for Gjensidiges boligselgerforsikring.

«Vi er Norges største forsikringsselskap, i men i dette markedet er vi en utfordrer, og har store ambisjoner om vekst», sier Lovise Borud Engh, leder for for satsingen på boligselgerforsikring i Gjensidige.

Gjensidige venter at markedet for boligselgerforsikring over tid vil bli mellom 2 og 3 milliarder kroner i året, mot cirka 1,5 milliarder i fjor. Selskapet sikter mot en markedsandel på minst 25 prosent i løpet av få år.



Ny lov

1. januar i år trådte den nye avhendingsloven i kraft, som blant annet fjerner muligheten til å selge en bolig «som den er», og stiller i tillegg større krav til både kjøper og selger.

«Den nye boligselgerforsikringen er tilpasset den nye «avhendingslova» som trådte i kraft 1. januar i år. Denne lovendringen gir boligeierne et større behov for å forsikre seg mot erstatningskrav for skjulte feil og mangler», skriver Gjensidige.